Beşiktaş, Okereke transferini bitiriyor

TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş'ın 25 yaşındaki oyuncuyla her konuda anlaştığı ifade edildi. Siyah beyazlı kulübün Okereke'nin bonservisini elinde bulunduran Cremonese'yle pazarlıklarının devam ettiği kaydedildi.

Son haberlere göre Cremonese'nin Okereke'nin bonservisi için 6 milyon euro istediği ancak Beşiktaş'ın bu bedeli aşağı çekmeye çalıştığı bilgisi ortaya çıkmıştı.

DAVİD OKEREKE KİMDİR?

Siyah-beyazlıların kanat forvet adaylarında ilk sırada olan David Okereke, profesyonel kariyeri boyunca 7 farklı takımda görev aldı. Asıl mevkii santrfor olan 25 yaşındaki oyuncu bu periyotta oynadığı 240 karşılaşmada 55 gol atarken, de asist yaptı. Geçtiğimiz sezon Cremonese formasıyla 38 maç çıkan Nijeryalı yıldız, 9 gol 3 asistlik performans sergiledi.