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Spor

Beşiktaş, Olimpik Lyon maçına hazır!

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Lyon'a konuk olacak Beşiktaş maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA23 Ekim 2024 Çarşamba 11:11 - Güncelleme:
Beşiktaş, Olimpik Lyon maçına hazır!
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UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında yarın Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'a konuk olacak Beşiktaş, karşılaşma öncesi son antrenmanını yaptı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde 15 dakikalık bölümü basına açık antrenmana tedavileri devam eden Gabriel Paulista, Milot Rashica ve Mert Günok katılmadı.

Henüz tam anlamıyla hazır hale gelmeyen Ersin Destanoğlu ise kaleci antrenörü eşliğinde çalıştı.

Siyah-beyazlı ekip antrenmanın basına açık bölümünde top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst da 5'e 2 idmanında oyuncularıyla birlikte çalıştı.

Beşiktaş saat 14.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Fransa'ya gidecek.

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