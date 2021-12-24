İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Aralık 2021 Cuma / 20 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    11,4947
  • EURO
    13,2199
  • ALTIN
    664.654
  • BIST100
    1805.3
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş, Önder Karaveli ile yükselişe geçti
Spor

Beşiktaş, Önder Karaveli ile yükselişe geçti

Süper Lig'in 18. haftasında evinde Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş, Önder Karaveli yönetimi ile yükselişini sürdürüyor.

24 Aralık 2021 Cuma 00:01 - Güncelleme: 24 Aralık 2021 Cuma 00:02
ABONE OL

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

Rakibi karşısında 1-0 geriye düşen siyah-beyazlı takım, bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrılmasını bildi.

Bu sezon ligdeki 8. galibiyetini alan ve 28 puana ulaşan Beşiktaş 7. sıraya yükseldi.

ÖNDER KARAVELİ YÖNETİMİNDE 7 PUAN

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın istifasının ardından göreve getirilen 19 yaş altı teknik sorumlusu Önder Karaveli yönetiminde iki galibiyet ve bir beraberlikle 7 puan aldı.

Karaveli yönetiminde Yukatel Kayserispor'u 4-2 ve Göztepe'yi 2-1 yenen siyah-beyazlı takım, Fenerbahçe ile de 2-2 berabere kaldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.