Beşiktaş, Önder Karaveli ile yükselişe geçti

24 Aralık 2021 Cuma 00:01 - Güncelleme: 24 Aralık 2021 Cuma 00:02

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

Rakibi karşısında 1-0 geriye düşen siyah-beyazlı takım, bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrılmasını bildi.

Bu sezon ligdeki 8. galibiyetini alan ve 28 puana ulaşan Beşiktaş 7. sıraya yükseldi.

ÖNDER KARAVELİ YÖNETİMİNDE 7 PUAN



Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın istifasının ardından göreve getirilen 19 yaş altı teknik sorumlusu Önder Karaveli yönetiminde iki galibiyet ve bir beraberlikle 7 puan aldı.

Karaveli yönetiminde Yukatel Kayserispor'u 4-2 ve Göztepe'yi 2-1 yenen siyah-beyazlı takım, Fenerbahçe ile de 2-2 berabere kaldı.