Beşiktaş, Onur Bulut'u renklerine bağladı!

Siyah-beyazlı kulüpten yapılana açıklamada, 28 yaşındaki futbolcu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Bu arada Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Samet Koç, Onur Bulut'un sözleşmesini tek taraflı feshetmesiyle ilgili açıklamada bulundu.



Onur Bulut'un, avukatı marifetiyle kulüplerine tek taraflı fesih bildiriminde bulunduğunu belirten Koç, "Belirtmek isterim ki, TFF'ye sunulan sözleşmede futbolcumuza tek taraflı fesih hakkı tanınmamıştır. Oyuncumuzun çıkış bakiyesi olduğunu düşünen büyük kulüplerin sözleşmeyi dikkatle incelemesini, aksi halde futbolcuyu ayartmaktan suçlu duruma düşeceklerini hatırlatırız." ifadelerini kullandı.

Onur Bulut, bu sezon Yukatel Kayserispor formasıyla Spor Toto Süper Lig'deki 21 maçta 3 gol atarken, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 karşılaşmada görev aldı.