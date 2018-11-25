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Beşiktaş, Orkun Kökçü transferi için girişimlere başladı

Beşiktaş, ocak ayı transfer dönem için çalışmalarını hızlandırıyor. Kara Kartal, Hollanda'da top koşturan genç gurbetçiye gözünü dikti.

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Siyah-Beyazlılar, Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü’nün transferi için görüşmelere başladı.

Haber 1903'ün haberine göre; 17 yaşındaki orta saha oyuncusunun Beşiktaş’a gelmeye sıcak baktığı ve Hollanda ekibinin ise 1,5 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.

Beşiktaş’ın Ocak ayında Orkun Kökçü’yü kadrosuna katabilmek için önümüzdeki günlerde görüşmelerini sıklaştıracağı ifade edildi.

Hollanda U19 Milli Takımı'nda da forma giyen genç oyuncu, bu sezon Feyenoord'da 1 maçta forma şansı buldu.

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