13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6089
  • 6,3129
  • 232.733
  • 94.441
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş orta sahasını Almanya'da buldu

Beşiktaş'ın Bundesliga ekibi Schalke 04 forması giyen Cezayirli orta saha Nabil Bentaleb ile ilgilendiği iddia edildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Beşiktaş için orta sahaya sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı! Bip Spor'un haberine göre Beşiktaş, Schalke 04'ün Cezayirli orta sahası Nabil Bentaleb ile ilgieniyor.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve yönetici Umut Güner'in Schalke yönetimi ile Bentaleb'in kiralanması için İtalya'da görüştüğü ve pazarlık masasından olumlu ayrıldıkları belirtildi.

ÖNCE SCHALKE, SONRA MENAJERİ

Bentaleb'in kiralanması için Schalke ile anlaşılması halinde 24 yaşındaki futbolcunun menajeriyle de temasa geçilecek.

Tottenham alt yapısından çıkan Bentaleb, 2017 yılında 19 milyon euroya Schalke'ye transfer olmuştu. Orta sahanın ortasında görev alan Fransız asıllı Cezayirli futbolcu, bu sezon Schalke formasıyla toplam 33 maça çıkarken 8 gol ve 1 asist ile mücadele etti.

Başkan Erdoğan, Çamlıca Cami´nde Kur´an okudu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ankara'nın 11 ilçesinde oyların yeniden sayılmasına karar verildi

Ankara'nın 11 ilçesinde oyların yeniden sayılmasına karar verildi

AK Parti'ye 165 yerine 5 oy yazıldığı ortaya çıktı

AK Parti'ye 165 yerine 5 oy yazıldığı ortaya çıktı

İli kazandı, makam odasının kapısını söktürdü

İli kazandı, makam odasının kapısını söktürdü

Çinli mucit öyle bir şey yaptı ki

Çinli mucit öyle bir şey yaptı ki

Ukrayna- Rusya geriliminde yeni gelişme: Ysaklandı

Ukrayna- Rusya geriliminde yeni gelişme: Ysaklandı

İran'dan Avrupa'ya 'Trump' şikayeti

İran'dan Avrupa'ya 'Trump' şikayeti

Necmeddin öğretmeni binler uğurladı

Necmeddin öğretmeni binler uğurladı

Rusya'nın yeni nesil savaş makineleri

Rusya'nın yeni nesil savaş makineleri
 

POPÜLER HABERLER

Yok böyle bir otomobil tutkusu

Yok böyle bir otomobil tutkusu

İki Rus roketi aynı gün farklı kıtalardan fırlatılacak

İki Rus roketi aynı gün farklı kıtalardan fırlatılacak

İşte İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilginç özellikleri

İşte İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilginç özellikleri

ABD Savunma Bakanlığı'ndan 'Türk pilotlar' ile ilgili açıklama

ABD Savunma Bakanlığı'ndan 'Türk pilotlar' ile ilgili açıklama

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA