Beşiktaş orta sahasında büyük değişim

Beşiktaş'ta ara transfer özellikle orta sahada büyük bir değişim yaşandı.

Siyah-beyazlılar'da orta sahadan Al-Musrati, Cher Ndour ve Jean Onana ile vedalaşıldı.

Musrati Monaco'ya; Onana ise Genoa'ya kiralık olarak gönderildi. Yaz transfer döneminde Paris Saint-Germain'den kiralanan Cher Ndour'un ise kiralık sözleşmesi feshedildi ve 20 yaşındaki futbolcu İtalya'dan Fiorentina'ya gitti.

Beşiktaş, bu gelişmelerin ardından yaz transfer döneminde Rizespor'a kiraladığı Amir Hadziahmetovic'i geri çağırdı.

Beşiktaş'ta orta saha transferi için ayrıca Borussia Mönchengladbach'tan Florian Neuhaus transferi gündemde. Alman basınından Bild, Beşiktaş'ın 27 yaşındaki oyuncu ve Mönchengladbach ile anlaşma sağladığını duyurdu.