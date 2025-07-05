Forvete Tammy Abraham, sol beke ise David Jurasek'i transfer eden Beşiktaş, ön liberoya yapacağı takviye için de çalışmalarını sürdürüyor.

AL MUSRATİ'NİN YERİNE O GELECEK

Al Musrati ile yollarını ayırmayı hedefleyen siyah beyazlılarda, bu futbolcunun yerine yapılacak transfer için gündemde olan isim ise Napoli forması giyen Jens Cajuste.

İtalyan kulübünün 2023'te Reims'ten 11.5 milyon euro bedelle transfer ettiği Cajuste, geçen sezonu İngiltere Premier Lig'de küme düşen Ipswich Town'da kiralık olarak geçirdi.

İngiliz ekibinde 33 maça çıkan ABD asıllı İsveçli ön libero 1 kez fileleri havalandırırken, 1 de asist yaptı.

ANLAŞMA YAKIN

25 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçen Beşiktaş'ın, Napoli'ye yaptığı teklif de ortaya çıktı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Beşiktaş, Napoli'den Jens Cajuste'yi kiralamak için anlaşmaya yakın. Siyah beyazlılar, Jens Cajuste için Napoli'ye 1 milyon euro kiralama bedeli ve 6.5 milyon satın alma opsiyonu teklif etti.

Cajuste'nin kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.