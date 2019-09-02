Beşiktaş, Paolo Hurtado için görüşmelerini sürdürüyor
Beşiktaş'ta transferin bitmesine saatler kala Paolo Hurtado sürprizi yaşandı.
Siyah-Beyazlılılar’ın Konyasporlu oyuncuyu da gündemine aldığı ve Yeşil-Beyazlı kulüple görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. 1990 Peru doğumlu olan Paolo Hurtado, her iki kanatta ve on numara pozisyonlarında forma giyebiliyor.
(Güneş)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.