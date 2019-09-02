Siyah-Beyazlılılar’ın Konyasporlu oyuncuyu da gündemine aldığı ve Yeşil-Beyazlı kulüple görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. 1990 Peru doğumlu olan Paolo Hurtado, her iki kanatta ve on numara pozisyonlarında forma giyebiliyor.

(Güneş)