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Spor

Göztepe maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş pas ve şut çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında 26 Ocak Pazar günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

24.01.2020  14:09 - Güncelleme: 24.01.2020  14:09

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alanda top kontrolü çalışması yaptığı bildirildi.

Antrenmanın yarım sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.

Tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz ile Jeremain Lens'in idmana katılmadığı belirtildi.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve maç için İzmir'e gidecek.

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