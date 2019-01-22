10°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3571
  • 6,0914
  • 221.006
  • 99.242
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş pas, şut ve taktik çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında cuma günü B.B Erzurumspor'u konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1.5 saate yakın sürdü. 

Salonda yapılan ısınma hareketleri, denge ve kuvvet çalışması ile başlayan antrenman, sahada yapılan pas çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik çalışmasının yer aldığı programlarla devam etti. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-Beyazlı ekip, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

''Dağa HDP yoluyla gittim''

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Trump'ı kızdıran anlaşma! Ortak ordu kuracaklar

Trump'ı kızdıran anlaşma! Ortak ordu kuracaklar

S-300'ler mart ayında aktif hale gelecek

S-300'ler mart ayında aktif hale gelecek

Nazlı Ilıcak hapis cezasına çarptırıldı

Nazlı Ilıcak hapis cezasına çarptırıldı

TSK, AH-1P Cobra helikopterini hibe etti

TSK, AH-1P Cobra helikopterini hibe etti

ABD’den Çin’i kızdıracak hamle

ABD’den Çin’i kızdıracak hamle

Amerikan ordusu asker alımı için sosyal medyayı kullanıyor

Amerikan ordusu asker alımı için sosyal medyayı kullanıyor

Komşusu uydudan tespit etti: Çin'den yeraltına gizemli çalışma

Komşusu uydudan tespit etti: Çin'den yeraltına gizemli çalışma

FETÖ, ilkokuldaki çocuklardan örgüt için asker adayı seçmiş

FETÖ, ilkokuldaki çocuklardan örgüt için asker adayı seçmiş
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan´dan marketlere uyarı

Başkan Erdoğan´dan marketlere uyarı

Saksıda yetişebilecek 12 sebze

Saksıda yetişebilecek 12 sebze

Çin'de 5 Osmanlı padişahının mermerden heykellerini yaptırdı

Çin'de 5 Osmanlı padişahının mermerden heykellerini yaptırdı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA