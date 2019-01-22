Beşiktaş pas, şut ve taktik çalıştı
Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında cuma günü B.B Erzurumspor'u konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1.5 saate yakın sürdü.
Salonda yapılan ısınma hareketleri, denge ve kuvvet çalışması ile başlayan antrenman, sahada yapılan pas çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik çalışmasının yer aldığı programlarla devam etti. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-Beyazlı ekip, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
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