9 Nisan 2026 Perşembe / 22 Sevval 1447
  • Beşiktaş, Patrik Schick için gözünü kararttı! 30 milyon euroluk dev hamle
Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş aradığı ismi Almanya'da buldu. Siyah beyazlı ekip, Bayer Leverkusen forması giyen 30 yaşındaki deneyimli futbolcu Patrik Schick'i kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ9 Nisan 2026 Perşembe 10:46 - Güncelleme:
Beşiktaş yönetimi, yeni sezon öncesinde hücum hattını güçlendirmek amacıyla transfer çalışmalarına hız kazandırdı.

Siyah-Beyazlı kulübün, gol yollarındaki etkinliği artırmak için geçtiğimiz haftalarda Bundesliga temsilcilerinden Bayer Leverkusen forması giyen Patrik Schick ile ilgilendiği iddia edildi.

BÜYÜK BİR BÜTÇE AYRILDI

Alman medyasında çıkan haberlere göre, siyah beyazlı ekip Çek forveti kadrosuna katma konusunda oldukça kararlı.

30 yaşındaki oyuncunun teknik ekibin raporuna göre öncelikli hedeflerden biri olduğu vurgulanırken, Beşiktaş'ın bu transfer için önemli bir bütçe ayırdığı aktarıldı.

TEKNİK EKİP İSTİYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın santrfor listesinin bir numaralı ismi olan Çek golcü, takımın oyun planına tamamen uyum sağlıyor. Rakipleriyle rekabette geride kalmak istemeyen Siyah beyazlılar, Schick transferinde kararlı davranıyor.

BÜTÇE: 30 MİLYON EURO

İddialara göre Beşiktaş, Schick için 30 milyon Euro seviyesine kadar çıkmayı planlıyor. Bu sezon Alman ekibiyle 34 resmi mücadelede forma giyen deneyimli oyuncu, 15 gol ve 4 asistlik katkı yaparak takımına değerli bir performans sundu. Hücum hattındaki bitiriciliği ve fiziksel gücüyle dikkat çeken Schick'in transferi, teknik ekip tarafından öncelikli olarak isteniyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Manisa'da kahreden olay: Tamir etmek için altına girdiği minibüsün altında kaldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
