Beşiktaş, Pedro'nun peşine düştü

EVERTON’UN ikinci yarıda takımda düşünmediği Cenk Tosun’u kadrosuna katmak için Ocak ayını bekleyen Beşiktaş, diğer yandan da İtalya’da golcü arıyor. Gol yollarında sorun yaşayan ve son kazandığı 5 maçın 3’ünde 1, 2’sinde 2 gol atabilen Siyah-Beyazlılar, Fiorentina’nın 22 yaşındaki genç forveti Pedro’ya kancayı taktı. 1.85 metre boyundaki oyuncu için harekete geçen transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları, Fluminense’de forma giydiği 58 maçta 20 gol atıp, 3 asist yapan genç yıldız için girişimlere başladı.

TORUNOĞULLARI İŞİ BİTİRECEK

KARTAL, Fluminense’de 58 maçta 20 gol atınca, 11 milyon euroya Fiorentina’ya gelen Pedro’yu 6 aylığına kiralamak istiyor. Erdal Torunoğulları, geldiğinden bu yana sadece 5 dakika forma şansı bulan genç futbolcu için ilk teması kurdu. Tecrübeli yöneticinin, “Pedro için büyük hayalleriniz var. Ancak oynayamıyor. Bize verin, 6 ay sonra size hazır dönsün” diyerek Fiorentina’yı ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.