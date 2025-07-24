UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, sahasında Shakhtar Donetsk ile karşılaştı. Siyah beyazlılar, ceza sahasında yaşanan bir pozisyonun ardından penaltı bekledi.

Maçın 16. dakikasında köşe vuruşu kullanan Beşiktaş'ta Gabriel Paulista ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Pozisyonun ardından Beşiktaşlı oyuncular, penaltı itirazlarında bulundu.

Maçın hakemi Georgi Kabakov, devam kararı verdi.

İşte o anlar;

(Fotoğraf: HT Spor)

40. DAKİKADA BU KEZ DÜDÜK ÇALDI

Öte yandan Beşiktaş, ceza sahasında yaşanan bir başka pozisyonda bu kez penaltı kazandı. Siyah beyazlılarda topun başına geçen Tammy Abraham, 40. dakikada penaltı vuruşunu gole çevirdi.