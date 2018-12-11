Beşiktaş, Pepe'nin alternatifini Belçika'da buldu

Beşiktaş'ta hareketle günler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların; Pepe'nin ayrılması durumunda Lazio, Udinese ve Werder Bremen'in ısrarla istediği St.Truiden'in 20 yaşındaki Japon stoperi Takehiro Tomiyasu için devreye gireceği öğrenildi.

Ön liberoda da oynayabilen ve iki ayağını da kullanan Tomiyasu'nun CD'lerini Güneş'in de beğendiği bildirildi.

20 yaşındaki Takehiro Tomiyasu bu sezon St.Truiden formasını 20 kez giyerken 1 de gol atma başarısı gösterdi. 1.88 boyundaki oyuncu 2 kez de Japon Milli Takımı'nın formasını giydi.

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