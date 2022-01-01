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Spor

Beşiktaş - Petkimspor maçı ertelendi

6 oyuncusu koronavirüse yakalanan Aliağa Petkimspor'un Beşiktaş Icrypex'le oynayacağı maçı ertelendi.

DHA1 Ocak 2022 Cumartesi 12:51 - Güncelleme: 1 Ocak 2022 Cumartesi 12:51
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ING Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor'un yarın Beşiktaş Icrypex'le deplasmanda oynaması gereken ilk yarının son maçı, takımda yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelendi. Petkimspor'da 6 oyuncu, 2 salon çalışanı, 1 teknik ekip üyesi olmak üzere 9 ismin koronavirüs PCR testlerinin pozitif sonuçlanıp, izolasyon altına alınarak tedavilerine başlanıldığı açıklanmıştı.

Zor günler yaşadığı ligde 14 maçta 12 yenilgiyle son sırada bulunan Petkimspor, hafta içinde antrenörlük görevine Can Sevim'in yerine Burak Gören'i getirmişti.

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