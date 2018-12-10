Beşiktaş, Porto’yla sözleşmesi bitecek Brahimi’nin transferini bitirmeye çok yakın

Siyah-Beyazlılar, Porto’yla sözleşmesi bitecek Brahimi’nin aklını çeldi. 28 yaşındaki sol kanat, yaklaşık 5 yıllık Porto serüvenine nokta koymak istiyor. Kara Kartal, bonservis ödemeyeceği Brahimi için şartlar çerçevesinde etkileyici bir teklif yaptı. Piyasa değeri 26 milyon euro olan Cezayirli, Kartal’a çok yakın. (Akşam)