Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş, Porto’yla sözleşmesi bitecek Brahimi’nin transferini bitirmeye çok yakın

TÜRKİYE’DE transfer dönemlerinin en başarılı takımı Beşiktaş, yine ustalığını konuşturacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Siyah-Beyazlılar, Porto’yla sözleşmesi bitecek Brahimi’nin aklını çeldi. 28 yaşındaki sol kanat, yaklaşık 5 yıllık Porto serüvenine nokta koymak istiyor. Kara Kartal, bonservis ödemeyeceği Brahimi için şartlar çerçevesinde etkileyici bir teklif yaptı. Piyasa değeri 26 milyon euro olan Cezayirli, Kartal’a çok yakın. (Akşam)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şişli’de motosikletliye coplu saldırı kamerada

Şişli’de motosikletliye coplu saldırı kamerada

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA