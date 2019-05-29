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Beşiktaş, PSG'den Eric Choupo-Moting için girişimlere başladı

Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada bitiren ve gelecek sezona şampiyonluk hedefiyle girmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başladı.

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Fransız basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş, devre arasında da istediği PSG'nin Kamerunlu kanat oyuncusu Eric Choupo-Moting'i gündemine aldı.

PSG yönetiminin 3 Haziran Pazartesi günü gelecek planlarını belirmeke üzere Doha'da toplanacağı ve bu toplantı öncesinde de birçok takımın Fransız kulübüyle temasa geçerek oyuncularına transfer ilgilerini sunduğu kaydedildi.

30 yaşındaki futbolcu için henüz resmi bir teklifte bulunmadığı belirtilen Beşiktaş, PSG yönetiminden fiyat isteyerek değerlendirmelerini yapacağı vurgulandı.

PSG'DEN GELECEK CEVABI BEKLİYOR

Öte yandan Kamerunlu futbolcunun PSG yönetiminden gelecek haberi beklediği ve ailevi sorunlar nedeniyle otelde kalmaya başlayan tecrübeli oyuncunun PSG yöneticileriyle yaptığı görüşmenin ardından kararını vereceği öğrenildi. Choupo-Moting'in ailesinin PSG'den ayrılmasına sıcak bakmadığı bilgisi de paylaşıldı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 31 maça çıkan yıldız futbolcu, 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

(Sporx)

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