Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst için geri sayıma geçen Beşiktaş, transfer çalışmalarını da sürdüryor.

BEŞİKTAŞ KİRALAMAK İSTİYOR!

L'Equipe'te yer alan habere göre; Beşiktaş, PSG forması giyen 19 yaşındaki orta saha Cher Ndour'u sezon sonuna kadara kiralamak istiyor.

Haberde, Portekiz ekibi Braga'nın da genç oyuncu ile ilgilendiği belirtildi.

PSG KARARINI VERECEK

PSG'nin birçok talibi olan genç yıldız adayı için son kararını kısa sürede vereceği ifade edildi.

Fransız devi, 19 yaşındaki orta sahayı geçtiğimiz yaz Benfica B takımından bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. İtalyan oyuncu, PSG ile bu sezon toplamda 3 maçta forma giydi.