Beşiktaş, Quaresma'nın alternatifini buldu
Quaresma'nın ayrılması halinde, onun yerini Tottenhamlı Kevin Nkoudou’nun dolduracağı iddia edildi.
- Akşam
İngiliz basını kanat oyuncusu Kevin Nkoudou’nun da forma şansı bulabileceği Beşiktaş’a gitmeye sıcak baktığını duyurdu. 23 yaşındaki Fransız oyuncu bu sezon Tottenham ile sadece 1 maçta oynama fırsatı buldu.
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