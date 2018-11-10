Beşiktaş Rafael'i bedavaya renklerine katacak

Kara Kartal’da ara transfer dönemi öncesinde çalışmalar başladı. Teknik direktör Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda sağ bek hattını güçlendirmek için harekete geçen Siyah-Beyazlılar’ın, geçen sezon da gündemde bulunan Fransa Lig 1 ekibi Lyon’un Brezilyalı savunmacısı Rafael da Silva’nın peşine düştüğü bildirildi. Kariyerinde daha önce; Fluminense ve Manchester United gibi takımların da formasını giyen tecrübeli futbolcu için yönetimin, Lyon’un kapısını yakın zaman içerisinde resmen çalacağı bildirildi.

Kartal’a yeşil ışık yaktı

Lyon formasıyla görev yaptığı 4 sezonda 110 karşılaşmaya çıkıp 2 gollük performans sergileyen tecrübeli ismin de Beşiktaş’a transferine sıcak baktığı konuşuluyor. Geçen sezon kulüpler görüşme halindeyken, “Yeni takımım Beşiktaş olabilir. Kulübümle anlaşmalarını bekliyorum” diyen Sambacı’nın, Kara Kartal’la ilgili olarak düşüncelerinin değişmediği öğrenildi. Başarılı oyuncunun sözleşmesinin Haziran ayında bitecek olmasını göz önünde bulunduran Lyon’un, sezon sonunda boşa çıkacak oyuncusunu Ocak’ta satıp para kazanmayı hedeflediği konuşuluyor.

(Fanatik)