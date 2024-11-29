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Spor

Beşiktaş rakibini ezdi geçti!

FIBA Kadınlar Eurocup K Grubu 6. ve son haftasında temsilcimiz Beşiktaş sahasında konuk ettiği Namur Capitale'yi 103-63'lük skorla mağlup etti.

29 Kasım 2024 Cuma 09:41 - Güncelleme:
Beşiktaş rakibini ezdi geçti!
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Beşiktaş, FIBA Kadınlar Eurocup K Grubu 6. ve son haftasında Namur Capitale'yi konuk etti.

BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı siyah beyazlılar 103-63 kazandı.

K Grubu'nda oynadığı 6 maçı da kazanan Beşiktaş, lider olarak play-off turuna yükseldi.

Salon: BJK Fibabanka Spor Kompleksi

Hakemler: Kirile Tvauri (Gürcistan), Laszlo Goda (Macaristan), Tomi Panov (Kuzey Makedonya)

Beşiktaş: Evans 27, Fagbenle 14, Elif Bayram 17, Winterburn 8, Krajisnik 17, Lazic 16, Melek Uzunoğlu 2, Özge Özışık, Pelin Gülçelik, Gizem Başaran 2

Basket Namur Capitale: Let 11, Wadoux 15, Virjoghe 7, Tuba Poyraz 12, Bully 2, Franquin 7, Mahugnon 4, Hucorne 2, Remacle 3, Boosten

1. periyot: 30-14

Devre: 54-29

3. periyot: 79-45

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