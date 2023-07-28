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Spor

Beşiktaş Rebic transferini bitirdi! İşte bonservisi...

Beşiktaş, Rebic transferinde sona geldi. Oyuncuyla her konuda anlaşma sağlayan siyah beyazlılar transferi kısa süre içerisinde açıklayacak.

28 Temmuz 2023 Cuma 12:15 - Güncelleme:
Beşiktaş Rebic transferini bitirdi! İşte bonservisi...
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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-Beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda önemli bir ismi kadroya katmak üzere.

Siyah-beyazlılar uzun zamandır peşinde olduğu Ante Rebic'in transferini kısa zamanda duyurmaya hazırlanıyor. Yıldız hücumcunun Beşiktaş'la yaptığı sözleşme detayları ve bonservisi ortaya çıktı.

500 BİN EURO BONSERVİS

Rebic'le el sıkışan yönetim, Milan ile yaptığı pazarlıklarda son noktaya geldi. Siyah-beyazlıların Hırvat yıldız için Milan'a 500 bin euro ve bonus ödeyeceği öğrenildi.

İtalyan devi, uzlaşma noktasında pozitif bir tutum sergiliyor. Bir diğer ihtimal, satın alma şartıyla oyuncuyu kiralamak. Taraflar arasında son detaylar konuşuluyor.

MAAŞI BELLİ OLDU

Menajer Ahmet Bulut'un transferi tamamlamak için ekibiyle İtalya'ya gittiği öğrenildi. Siyah-beyazlılarla 2 yıllık sözleşme imzalayacak olan Rebic, yıllık 2.5 milyon euro kazanacak.

Beşiktaş'ın flaş transferi kısa zamanda açıklamaya hazırlandığı öğrenilirken, teknik direktör Şenol Güneş de önceki gün düzenlediği basın toplantısında fitili ateşlemişti.

Güneş, "Rebic yetişseydi, Tirana maçında kadroda olacaktı. Antrenmanlarına çıkıyor, kendisiyle konuşuldu. Bu turda oynatmayacağımız için 1 hafta süresi var" demişti.

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