Beşiktaş, Ante Rebic transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Beşiktaş, yeni transferi Rebic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

KAP'a yapılan açıklamada; oyuncunun 2.5 milyon Euro net ücret ve süreye bağlı olarak maç başı 10 bin Euro ücret alacağını açıkladı.

Beşiktaş KAP'a yaptığı açıklamada; "Profesyonel futbolcu Ante Rebic transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncu ile 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 2 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Oyuncuya, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için net 2.500.000 Avro garanti ücreti, net 280.000 Avro imza parası ve müsabakada yer aldığı süreye bağlı olarak azami net 10.000 Avro maç başı ücreti ödenecektir." dedi.

ANTE REBIC'İN İLK SÖZLERİ

Hırvat yıldız, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Burada olduğum için mutluyum. Yakın zamanda arkadaşlarımla ve hocamla tanışmak istiyorum" diye konuştu.

Rebic, Beşiktaş'ta giyeceği forma numarası için "7 numarayı seçtim" sözlerini kullandı.

Rebic, son olarak Beşiktaş'a gelmeden önce Domagoj Vida ile konuştuğunu söyledi ve, "Vida ile konuştum. Gayet güzel konuştu, her şey olumlu." dedi.