İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Temmuz 2023 Pazartesi / 12 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9341
  • EURO
    29,6965
  • ALTIN
    1707.11
  • BIST100
    7216.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş resmen açıkladı! Ante Rebic'in maliyeti belli oldu
Spor

Beşiktaş resmen açıkladı! Ante Rebic'in maliyeti belli oldu

Transferde vites arttıran Beşiktaş, Ante Rebic transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. KAP'a yapılan açıklamada; oyuncunun 2.5 milyon Euro net ücret ve süreye bağlı olarak maç başı 10 bin Euro ücret alacağını açıkladı.

31 Temmuz 2023 Pazartesi 13:49 - Güncelleme:
Beşiktaş resmen açıkladı! Ante Rebic'in maliyeti belli oldu
ABONE OL

Beşiktaş, Ante Rebic transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Beşiktaş, yeni transferi Rebic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

KAP'a yapılan açıklamada; oyuncunun 2.5 milyon Euro net ücret ve süreye bağlı olarak maç başı 10 bin Euro ücret alacağını açıkladı.

Beşiktaş KAP'a yaptığı açıklamada; "Profesyonel futbolcu Ante Rebic transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncu ile 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 2 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Oyuncuya, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için net 2.500.000 Avro garanti ücreti, net 280.000 Avro imza parası ve müsabakada yer aldığı süreye bağlı olarak azami net 10.000 Avro maç başı ücreti ödenecektir." dedi.

ANTE REBIC'İN İLK SÖZLERİ

Hırvat yıldız, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Burada olduğum için mutluyum. Yakın zamanda arkadaşlarımla ve hocamla tanışmak istiyorum" diye konuştu.

Rebic, Beşiktaş'ta giyeceği forma numarası için "7 numarayı seçtim" sözlerini kullandı.

Rebic, son olarak Beşiktaş'a gelmeden önce Domagoj Vida ile konuştuğunu söyledi ve, "Vida ile konuştum. Gayet güzel konuştu, her şey olumlu." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.