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Spor

Beşiktaş resmen açıkladı! Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı

Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst'un sözleşmesini feshetti.

30 Kasım 2024 Cumartesi 19:26 - Güncelleme:
Beşiktaş resmen açıkladı! Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı
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Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst dönemi sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Hollandalı teknik adam ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Beşiktaş'ın KAP'a açıklamasında Giovanni van Bronckhorst'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile sonlandırıldığı belirtildi.

Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst sonrası görevi Serdar Topraktepe sürdürecek.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Giovanni van Bronckhorst ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.

Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu vekaleten Serdar Topraktepe üstlenecektir."

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst ile 20 maça çıktı. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.

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