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Spor

Beşiktaş resmen açıkladı! Maç İstanbul'da oynanacak

Beşiktaş Fibabanka, Hapoel Shlomo Tel Aviv maçının İstanbul'a alındığını duyurdu.

30 Eylül 2024 Pazartesi 18:36 - Güncelleme:
Beşiktaş resmen açıkladı! Maç İstanbul'da oynanacak
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Beşiktaş Fibabanka, Hapoel Shlomo Tel Aviv maçının İstanbul'a alındığını duyurdu.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımımızın yer aldığı BKT EuroCup turnuvasının organizatörü EuroLeague yönetimi, Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımımızla Hapoel Shlomo Tel Aviv arasında 9 Ekim Çarşamba günü BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanması planlanan BKT EuroCup 3. hafta müsabakasının Sırbistan'da oynanmasına karar vermişti.

Kulübümüzün girişimleri doğrultusunda hükümetimizin ve Türkiye Basketbol Federasyonu'nun EuroLeague yönetimine ve Hapoel Shlomo Tel Aviv kulübüne güvenlik garantisi vermesinin ardından EuroLeague yönetimi, müsabakanın İstanbul'da oynanmasına karar vermiştir.

Beşiktaş Fibabanka - Hapoel Shlomo Tel Aviv, 9 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacaktır.

Kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine sunarız."

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