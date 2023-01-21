Beşiktaş, forvet hattını bir kez daha Vincent Aboubakar ile güçlendiriyor.

Al Nassr ile sözleşmesini fesheden golcü futbolcu, Beşiktaş'a transferi için yola çıktı. Siyah-beyazlı kulüp, Aboubakar'ın 04.15-04.30 arası İstanbul'a ineceğini açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Vincent Aboubakar'ı taşıyan uçak 04:15 - 04:30'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminaline inecektir." ifadeleri kullanıldı.

ANLAŞMANIN DETAYLARI

Aboubakar, İstanbul'a gelmesinin ardından sağlık kontrolünden geçecek ve resmi sözleşmenin altına imza atacak.

Kamerunlu futbolcu, Beşiktaş'a 2.5+1 yıllık sözleşmeye imza atacak. 30 yaşındaki futbolcu, yıllık 2.5 milyon euro ücret ve 500 bin euro da bonus kazanacak.

Beşiktaş'ta daha önce iki dönem oynayan Aboubakar, iki şampiyonluk yaşamıştı.