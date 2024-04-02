Beşiktaş'ta yeni sezonun transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Siyah- Beyazlılar'ın geçtiğimiz hafta yeniden da temaslara başladığı Ajax'ın Hollandalı yıldızı Steven Berghuis'le görüşmelerini ilerlettiği ve oyuncuya resmi teklifte bulunduğu öğrenildi.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Beşiktaş yönetiminin, Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal'ın sözleşmesindeki tarifeyi Berghuis'e de teklif ettiği ve oyuncuya 2 milyon 250 bin Euro'dan 3 yıllık sözleşme önerdiği belirlendi.

Hollandalı yıldızın da Siyah-Beyazlılar'dan senelik 3 milyon Euro ve imza parası talep ettiği de gelen haberler arasında. Berghuis'in Hollanda ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen takımdan ayrılmak istediği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

26 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Ajax formasıyla 26 resmi maça çıkan Steven Berghuis bu karşılaşmalarda 7 gol, 10 asistlik skor katkısı sağladı.