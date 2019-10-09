Beşiktaş revire döndü
Siyah-Beyazlılar geride kalan 2 aylık süreçte tam 15 oyuncusunu sakatlığa kurban verdi. Burak ve Atiba’dan uzun süre yararlanamayan Kartal, son olarak da Dorukhan’ın sakatlığıyla yıkıldı.
- Star Spor
SEZONA istediği gibi başlayamayan Beşiktaş’ta üst üste yaşanan sakatlıklar da kötü gidişatın üzerine adeta tuz biber ekti. Siyah-Beyazlılar 2 aylık süreçte tam 15 oyuncusunu sakatlığa kurban verdi. Beşiktaş’ta sakatlık kabusu yaşayan oyuncular şöyle: Karius (uyluk), Ruiz (kasık), Roco (zedelenme, kasık), Burak (yaralanma), Gökhan (kırık, zorlama), Atiba (açıklanmadı), Dorukhan (diz kapağında kıkırdak kopması), Oğuzhan Özyakup (uyluk), Ljajic (uyluk), Orkan (uyluk), Caner (zorlama), Rıdvan Yılmaz (kırık), N’Koudou (migren, uyluk), Diaby (mide), Güven (bel ağrısı).
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