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Spor

Beşiktaş, Rizespor maçına hazırlanıyor

Süper Lig'in 37. hafta maçında sahasında Çaykyur Rizespor'u konuk edecek Beşiktaş maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

IHA22 Mayıs 2025 Perşembe 15:47 - Güncelleme:
Beşiktaş, Rizespor maçına hazırlanıyor
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 25 Mayıs Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5'e 2 top kapmayla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 11.45'te basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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