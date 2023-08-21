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Spor

Beşiktaş, Rob Holding için Arsenal'in kapısını çaldı!

Yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde devam eden Beşiktaş, Arsenal forması giyen 27 yaşındaki defans oyuncusu Rob Holding için görüşmelere başladı.

21 Ağustos 2023 Pazartesi 13:07 - Güncelleme:
Beşiktaş, Rob Holding için Arsenal'in kapısını çaldı!
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Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Arsenal'in yıldızını gündemine aldı.

ARSENAL'DEN TRANSFER İSTİYOR

L'Equipe'te yer alan habere göre; siyah beyazlı kulüp, Londra ekibinde forma giyen Rob Holding'i kadrosuna katmak istiyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Habere göre Beşiktaş, oyuncunun transferi için Arsenal ve oyuncu ile görüşmelere başladı. Transfer ile ilgili kısa süre içinde somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

ROB HOLDING KİMDİR?

Arsenal'a 2016 yılında Bolton'dan 3 milyon euroya transfer olan İngiliz oyuncu, yaklaşık 7 senedir Londra ekibinde forma giyiyor.

Premier Lig ekibiyle 162 maça çıkan 27 yaşındaki stoper, 5 gol kaydetti.

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