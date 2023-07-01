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Spor

Beşiktaş Rob Holding'i bitirmek istiyor

Şenol Güneş'in talepleri doğrultusunda transfer listesini hazırlayan Beşiktaş, çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Beşiktaş son olarak, Arsenal forması giyen 27 yaşındaki İngiliz stoper Rob Holding'i gündemine aldı.

1 Temmuz 2023 Cumartesi 16:19 - Güncelleme:
Beşiktaş Rob Holding'i bitirmek istiyor
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Dün İngiltere'ye giden Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Holding için Arsenal yönetimiyle görüşecek. Kazancı'nın, bu transferi bitirerek savunma hattına takviyeyi yapması bekleniyor.

Kara Kartal'da, Faslı savunmacı Romain Saiss'in ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor. İngiliz oyuncu, transferin gerçekleşmesi halinde ilk kez ülkesinden farklı bir yerde top koşturacak. Ada basınında çıkan haberlere göre; Arsenal, tecrübeli oyuncuyu kadroda düşünmüyor.

Teknik Direktör Arteta'nın planları arasında yer almayan Holding de ayrılığa sıcak bakıyor. Bu durum Kara Kartal'ın işini kolaylaştırıyor. Siyah-Beyazlılar'ın kısa süre içerisinde bu transferde mutlu sona ulaşması bekleniyor.

Holding geçen sezon 24 maçta 2 gol attı. 2016-17 sezonunda Bolton'dan Arsenal'e 3 milyon euroya transfer olmuştu.

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