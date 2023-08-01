Beşiktaş, Roberto Pereyra transferini bitiriyor

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in kadroda görmek istediği Roberto Pereyra'nın transferinde önemli bir gelişme yaşandı.

ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER YAPILDI

İtalya'dan teklifler alan, ailesinin İstanbul'a gelmeye ilk olarak sıcak bakmadığı Roberto Pereyra için Beşiktaşlı yöneticiler önemli görüşmeler yaptı.

AİLESİ İKNA EDİLDİ!

Beşiktaş cephesi, 32 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusunun İstanbul ve Türkiye ilgili fikirlerini değiştirdi. Transfer görüşmeleri kısa sürede büyük hız kazandı.

BEŞİKTAŞ'IN SON TEKLİFİ

Siyah-beyazlı kulüp, Roberto Pereyra'ya yıllık 2.3 milyon euro maaş ve iki taksitte toplam 600 bin euro imza parası teklif etti. Beşiktaş'ın bu teklifiler, Pereyra olumlu yaklaştı.

ARTIK SON GÖRÜŞME YAPILACAK

Bu gelişmelerin ardından Beşiktaşlı yöneticilerle, Roberto Pereyra arasında son bir görüşme daha yapacak. Bu görüşmede transferle ilgili son sözler söylenecek.

OLUMLU SONUÇLANIRSA...

Beşiktaş ile Roberto Pereyra arasındaki görüşme olumlu sonlanması halinde, Arjantinli yıldız isim cuma gününe kadar İstanbul'a gelecek.

PEREYRA'NIN RAKAMLARI

32 yaşındaki Arjantinli orta saha Roberto Pereyra kariyeri boyunca Cadetes, River Plate, Juventus, Watford ve Udinese formaları giyen Arjantinli yıldız, 429 maçta 47 gol 53 asist kaydetti.