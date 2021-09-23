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Spor

Beşiktaş, Rosier'in bonservisini aldı! 4.8 milyon euro...

Beşiktaş, Valentin Rosier'in bonservisini 4.8 milyon euro karşılığında satın aldığını ve oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

23 Eylül 2021 Perşembe 15:53 - Güncelleme: 23 Eylül 2021 Perşembe 15:57
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Beşiktaş, Fransız sağ beki Valentin Rosier'in transfer haklarının satın alındığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:

"Sporting CP Kulübü'nden 2021-2022 sezonu 1. transfer tescil döneminde bir yıllığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Valentin Andre Henri Rosier'in transfer hakları, Kulübümüz tarafından 4.800.000 Avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır."

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