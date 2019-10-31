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‘Beşiktaş ruhunu sahaya yansıtın’

Teknik Direktör Avcı, idman öncesi futbolcuları ile konuşma yaparken, “G.Saray’ı yenerek iyi bir hava yakaladık. Bu galibiyetin anlam kazanması için Antalya ve Braga’yı da yenmeliyiz. Beşiktaş ruhunu sahaya yansıtırsanız galibiyet serimiz devam eder, iki kulvarda yarışa ortak oluruz” dedi.

  • Star Spor
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SEZONA istediği gibi başlayamayan Beşiktaş’ta Galatasaray derbisinde alınan galibiyet umutların yeşermesine yol açtı. Teknik Direktör Abdullah Avcı, yakalanan bu havanın devam etmesi için büyük çaba harcarken, antrenman öncesinde Siyah-Beyazlı futbolcularla bir konuşma yaptı.

ARTIK HEP İLERİYİ DÜŞÜNÜN

Avcı, sezon başından bu yana aradıkları itici gücü bulduklarını vurgulayarak, “Bu oyunda her türlü sonuç var. Sezona daha iyi başlamamız gerekiyordu. Ancak çeşitli sebeplerle bu gerçekleşmedi. Futbolda bir gerçek var ki dünle yaşayamazsınız. Hep yarına bakmalısınız. Galatasaray galibiyeti bizim için başlangıç olacak, artık hep ileriyi düşünün” dedi.

HEDEFİ YAKALAYABİLİRİZ

Kartal’ın hocası şöyle devam etti: “Galatasaray galibiyetinin anlam kazanması ve hedefimize ulaşmamız için önce Antalyaspor maçını, sonra Braga karşılaşmasını da kazanmalıyız. Beşiktaş ruhunu sahaya yansıtırsanız, her iki maçı da kazanırız. Alacağımız iki galibiyet bizi Süper Lig’de ve Avrupa Ligi’nde yarışa ortak edecektir.”

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