Beşiktaş Rus golcü Nikolay Komlichenko’nun peşine düştü

LİGİN ilk yarısındaki performanstan memnun olmayan Beşiktaş yönetimi devre arasında takımda köklü değişikliklere gitmeyi planlıyor. Kartal gözden çıkarılan futbolcuları satıp, kaliteli,başarıya aç ve daha ucuz oyuncular alma niyetinde. Vagner Love ve Cyle Larin’le yollarını ayırma düşüncesinde olan Beşiktaş’ın radarına son olarak Rus golcü Nikolay Komlichenko takıldı.

ÇEKYA’DA 18 MAÇTA 18 GOLÜ VAR

Bonservisi Rusya’da Krasnodar’da olan, Çekya Ligi’nde Mlada Boleslav’da kiralık olarak top koşturan 23 yaşındaki 1.90 metre boyundaki Komlichenko, leblebi gibi gol atıyor. Forvet arkasında da görev yapabilen Rus santrafor, ligde 18 maçta 18 gol kaydetti. Ayrıca 4 de asist yaparak toplam 22 gole doğrudan katkıda bulundu. Beşiktaş gözden çıkardığı futbolculardan kaynak sağladığı an Rus’un transfer için devreye girecek

CSKA VE ZENİT DE ONU İSTİYOR

Komlichenko’yu izleyen Beşiktaş oyuncu için yaptığı ilk görüşmede olumlu cevap aldı. Çek medyasından iSport’un haberinde 23 yaşındaki golcüyle Beşiktaş’ın dışında CSKA Moskova ve Zenit’in de ilgilendiği belirtildi. Kartal’ın listesindeki diğer golcü ise Trabzonspor’dan Burak Yılmaz. Beşiktaş iki golcü birden almak istiyor. Siyah-Beyazlılar’da Komlichenko’nun alternatifleri ise Mbengue (Grozny) ve Niasse (Everton).