  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş, sağ bek transferini bitirdi! Admir Murillo, İstanbul'a geldi
Spor

Beşiktaş, sağ bek transferini bitirdi! Admir Murillo, İstanbul'a geldi

Beşiktaş, sağ bek transferinde Marsilyalı Amir Murillo ile 3.5 yıllık anlaşmaya varırken kulüpler 6 milyon euroluk bonserviste uzlaştı. İstanbul'a gelen Panamalı futbolcu, çok yönlülüğü ve hücum katkısıyla dikkat çekiyor.

HABER MERKEZİ6 Şubat 2026 Cuma 09:45 - Güncelleme:
Beşiktaş, sağ bek transferini bitirdi! Admir Murillo, İstanbul'a geldi
Transfer çalışmalarında son günlerde atak yapan Beşiktaş, sağ bek için mutlu sona ulaştı.

Siyeh beyazlılar, Marsilya'nın 29 yaşındaki oyuncusu Amir Murillo ile 3.5 yıllık kontrat üzerinden anlaşma sağlandı.

Beşiktaş ile Marsilya, 6 milyon euroluk bonservis üzerinde mutabakat sağladı.

İSTANBUL'A GELDİ

Siyah beyazlıların yeni transferi Murillo, saat 15.15'te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi.

Bu sezon 25 maçta 2 gol, 4 asistlik katkıyla savunma dışında takımına hücumda da katkısı olan Murillo, çok yönlülüğüyle dikkat çekiyor.

Tecrübeli isim, sağ bekin yanı sıra kariyerinde 40 kez stoper olarak da görev yaptı. Ayrıca 27 kez sağ kanat, 9 defa da sol bekte ter döktü.

"BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Beşiktaş'ın yeni transferi Murillo, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Transferimde emeği geçen başta başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Burada bulunduğum süre boyunca elimden gelenin en iyisini yapacak, güzel maçlar çıkaracağım." ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI

KİMDİR?

11 Şubat, 1996'da Panama City'de doğan Amir Murillo, San Francisco'nun altyapısında yetişti. 18 yaşında A takımla ilk maçına çıktı.

New York Red Bulls ve Anderlecht formaları giyen Panamalı sağ bek, 2023'te Marsilya'ya katıldı. Panama Milli Takımı ile 90 maça çıkarken 9 kez ağları sarstı.

