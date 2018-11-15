Beşiktaş sağ beke Hollandalı yıldız Kenny Tete'yi transfer etmek istiyor

Sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündemdeki isim Kenny Tete...

Lyon'da fazla forma şansı bulamayan HollandalI futbolcunun menajeriyle temasa geçildiği öğrenildi.

23 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2021'e kadar sürüyor. Siyah-Beyazlılar, Tete'yi kiralamak için Lyon ile de görüşüyor. (Akşam)