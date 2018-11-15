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Beşiktaş sağ beke Hollandalı yıldız Kenny Tete'yi transfer etmek istiyor

Beşiktaş'ta hedef Gökhan Gönül'le forma yarışına girecek bir ismi kadroya katmak...

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Sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündemdeki isim Kenny Tete...
 
Lyon'da fazla forma şansı bulamayan HollandalI futbolcunun menajeriyle temasa geçildiği öğrenildi.
 
23 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2021'e kadar sürüyor. Siyah-Beyazlılar, Tete'yi kiralamak için Lyon ile de görüşüyor. (Akşam)

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