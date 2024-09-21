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Spor

Beşiktaş, sahasında Eyüpspor'u konuk edecek

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş yarın sahasında Arda Turan'ın başında olduğu Eyüpspor'u konuk edecek. Müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

AA21 Eylül 2024 Cumartesi 10:11 - Güncelleme:
Beşiktaş, sahasında Eyüpspor'u konuk edecek
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın İkas Eyüpspor'u konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Beşiktaş, haftaya 10 puanla 3. sırada girdi.

Siyah-beyazlı ekip, şampiyonluk yolundaki rakipleri Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaşacağı haftada hanesine 3 puan yazdırarak avantaj elde etmeye çalışacak.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden ikas Eyüpspor ise oynadığı 5 mücadelenin 2'sini kazandı, 3'ünden beraberlikle ayrıldı. Eflatun-sarılılar, 9 puanla 5. basamakta yer aldı.

Beşiktaş, geçen sezon Türkiye Kupası 5. turunda oynanan müsabakada Eyüpspor'u 4-0 mağlup etmişti.

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