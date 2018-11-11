Beşiktaş sahasında Sivasspor'u konuk ediyor

Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde 12. haftaya Beşiktaş 18, hafta içinde teknik direktör Tamer Tuna ile yollarını ayıran Demir Grup Sivasspor ise 11 puanla girdi.

Cezalı ve sakatlar

Beşiktaş'ta Demir Grup Sivasspor maçı öncesi cezalı ve sakat 5 futbolcu bulunuyor.

Şilili futbolcu Gary Medel, Medipol Başakşehir maçında gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü ve bu akşamki mücadelede görev yapamayacak.

Siyah-beyazlılarda ayrıca Adriano Correia, Jeremain Lens, Gökhan Gönül ve Gökhan Töre'nin sakatlıkları sürüyor.

Öte yandan sarı kart ceza sınırında bulunan Caner Erkin, bu akşam kart görmesi halinde 13. haftada oynanacak MKE Ankaragücü karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Quaresma dönüyor

Ligde inişli çıkışlı bir grafik sergileyen siyah-beyazlı ekipte skor katkısı en yüksek oyunculardan biri olan Ricardo Quaresma'nın kart cezası sona erdi.

Sarı kart cezalısı olduğu için Medipol Başakşehir maçında görev yapamayan Portekizli futbolcu, teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde bu akşamki mücadelede görev yapabilecek.

25. RANDEVU

Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de yarın 25. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 24 lig maçında Beşiktaş 12, Sivasspor 7 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Beşiktaş'ın 34 golüne, Sivasspor 25 golle yanıt verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Sivas'ta yapılan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı. İkinci yarıda İstanbul'da ise gülen taraf 5-1'lik skorla Beşiktaş oldu.

Beşiktaş'ın evindeki maçlar

Taraflar arasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan lig maçlarında galibiyet sayısı bakımından siyah-beyazlıların tek farklı üstünlüğü bulunuyor.

Beşiktaş, 11'i İstanbul'da, biri Ankara'da olmak üzere ev sahipliği yaptığı 12 lig maçında Sivasspor'u 5 kez yenerken, 4'ünü yitirdi, 3'ünde berabere kaldı.

Sahasındaki son 3 randevuda rakibini mağlup eden Beşiktaş'ın ev sahipliğindeki maçlarda siyah-beyazlılar 20, kırmızı-beyazlılar 14 gol attı.

Golsüz maç yok

Taraflar arasındaki 24 lig maçından hiçbiri golsüz bitmedi.

İki takım da geride kalan maçlarda beşer kez gol yollarında suskun kalırken, 0-0'lık sonuca rastlanmadı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 12. Haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşıyor.

Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde 12. haftaya Beşiktaş 18, hafta içinde teknik direktör Tamer Tuna ile yollarını ayıran Demir Grup Sivasspor ise 11 puanla girdi.

Cezalı ve sakatlar

Beşiktaş'ta Demir Grup Sivasspor maçı öncesi cezalı ve sakat 5 futbolcu bulunuyor.

Şilili futbolcu Gary Medel, Medipol Başakşehir maçında gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü ve bu akşamki mücadelede görev yapamayacak.

Siyah-beyazlılarda ayrıca Adriano Correia, Jeremain Lens, Gökhan Gönül ve Gökhan Töre'nin sakatlıkları sürüyor.

Öte yandan sarı kart ceza sınırında bulunan Caner Erkin, bu akşam kart görmesi halinde 13. haftada oynanacak MKE Ankaragücü karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Quaresma dönüyor

Ligde inişli çıkışlı bir grafik sergileyen siyah-beyazlı ekipte skor katkısı en yüksek oyunculardan biri olan Ricardo Quaresma'nın kart cezası sona erdi.

Sarı kart cezalısı olduğu için Medipol Başakşehir maçında görev yapamayan Portekizli futbolcu, teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde bu akşamki mücadelede görev yapabilecek.

25. RANDEVU

Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de yarın 25. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 24 lig maçında Beşiktaş 12, Sivasspor 7 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Beşiktaş'ın 34 golüne, Sivasspor 25 golle yanıt verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Sivas'ta yapılan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı. İkinci yarıda İstanbul'da ise gülen taraf 5-1'lik skorla Beşiktaş oldu.

Beşiktaş'ın evindeki maçlar

Taraflar arasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan lig maçlarında galibiyet sayısı bakımından siyah-beyazlıların tek farklı üstünlüğü bulunuyor.

Beşiktaş, 11'i İstanbul'da, biri Ankara'da olmak üzere ev sahipliği yaptığı 12 lig maçında Sivasspor'u 5 kez yenerken, 4'ünü yitirdi, 3'ünde berabere kaldı.

Sahasındaki son 3 randevuda rakibini mağlup eden Beşiktaş'ın ev sahipliğindeki maçlarda siyah-beyazlılar 20, kırmızı-beyazlılar 14 gol attı.

Golsüz maç yok

Taraflar arasındaki 24 lig maçından hiçbiri golsüz bitmedi.

İki takım da geride kalan maçlarda beşer kez gol yollarında suskun kalırken, 0-0'lık sonuca rastlanmadı.

MUHTEMEL 11’LER

Beşiktaş: Karius, Necip Uysal, Pepe, Vida, Caner Erkin, Atiba, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Ljajic, Babel

Sivasspor: Tolgahan, Douglas, Bjarsmyr, Braz, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Medjani, Rybalka, Robinho, Ziya Erdal, Arouna Kone