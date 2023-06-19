Beşiktaş, Saiss'in alternatifini buldu! Napoli'den Juan Jesus

Beşiktaş'ta transfer çalışması hız kazanırken önemli bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'tan ayrılması gündemde olan Faslı stoper Romain Saiss'in yerine stoper arayışları devam eden siyah-beyazlılar aradığı ismi buldu.

Beşiktaş, önceki sezon da gündemine aldığı Brezilyalı stoper Juan Jesus ile ilgileniyor. Geçtiğimiz sezon Napoli ile şampiyonluk yaşayan Juan Jesus'un da takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Napoli ile 19 resmi çıkan Jesus daha fazla şans bulabileceği bir takımda oynamak istiyor.

Napoli ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Jesus'un güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro civarında.

32 yaşında ve 1.85 boyunda olan Brezilyalı stoper, istikrarlı yapısı ile dikkat çekiyor.

Uzun yıllardır İtalya Ligi Serie A'da oynamayı başarabilmiş bir savunma oyuncusu olan Jesus, 4 kez de Brezilya Milli Takım formasını giydi.

Juan Jesus'un adı önceki yıllarda Fenerbahçe ile de çok anılmıştı. Oyuncunun menajeri ile temasa geçilse de Beşiktaşlı kurmayların öncelikle Romain Saiss'in takımdan ayrılıp ayrılmamasının kesinleşmesini beklediği ifade ediliyor.