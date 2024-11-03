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Spor

Beşiktaş sakatlığını duyurdu! İşte Ciro Immobile'nin son durumu

Beşiktaş, Kasımpaşa maçında sakatlanan İtalyan forvet Ciro Immobile'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Siyah beyazlı ekipten yapılan açıklamada başarılı oyuncunun uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği duyuruldu. İşte detaylar...

3 Kasım 2024 Pazar 16:13 - Güncelleme:
Beşiktaş sakatlığını duyurdu! İşte Ciro Immobile'nin son durumu
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Beşiktaş, Kasımpaşa maçında sakatlanan Ciro Immobile'nin sağlık durumu için açıklamada bulundu.

Siyah beyazlılar, yıldız ismin uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı müsabakanın ilk yarısının ardından sağ uyluk arka kısmında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Ciro Immobile'nin klinik değerlendirmesi ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Ciro Immobile'nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

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