Beşiktaş salonda çalıştı
Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına salonda yaptığı antrenmanla devam etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre milli takımlarda bulunan oyuncuların yanı sıra tedavilerine devam edilen Caner Erkin, Atiba Hutchinson ve izinli olan Abdoulay Diaby idmana katılmadı.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde salonda gerçekleştirilen antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular denge, kuvvet ve kondisyon çalıştı.
Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.
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