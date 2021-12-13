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Spor

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde lideri konuk edecek

Beşiktaş Icrypex, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki beşinci maçında İspanya'nın Hereda San Pablo Burgos takımını ağırlayacak.

AA13 Aralık 2021 Pazartesi 10:46 - Güncelleme: 13 Aralık 2021 Pazartesi 10:46
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Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci hafta maçında yarın İspanya temsilcisi Hereda San Pablo Burgos'u konuk edecek.

Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Siyah-beyazlı ekip, geride kalan 4 haftada yaşadığı 2 galibiyet, 2 mağlubiyetle grubunda üçüncü sırada yer alıyor. Grupta 3 galibiyeti, 1 mağlubiyeti olan İspanyol ekibi ise ilk sırada bulunuyor.

İki takım arasında İspanya'da oynanan maçı Hereda San Pablo Burgos, 82-74 kazanmıştı.

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