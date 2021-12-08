Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nden kaç milyon Euro gelir elde etti?

8 Aralık 2021 Çarşamba 07:41 - Güncelleme: 8 Aralık 2021 Çarşamba 07:41

Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılan Beşiktaş, C Grubu'nda Ajax, Borussia Dortmund ve Sporting'le eşleşti. Büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Sergen Yalçın yönetimindeki Siyah Beyazlılar, çıktığı 6 maçı da kaybetti ve Avrupa'nın 1 numaralı arenasını puansız kapattı. Beklenmedik bir Şampiyonlar Ligi deneyimi yaşayan Kara Kartal, puan alamadığı C Grubu'nu -16 averajla tamamladı.

UEFA PRİMLERİNİ KASASINA KOYAMADI

UEFA sezon başında Şampiyonlar Ligi prim sistemini açıklarken, gruplarda tüm takımlara galibiyet başına tam 2.8 milyon Euro verileceğini duyurmuştu. Beraberliğin primi ise 930 bin Euro olarak belirlenmişti. Çıktığı 6 maçtan da puansız ayrılan temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi'ni ödülsüz kapattı ve UEFA primlerini kasasına koyamadı.

BEŞİKTAŞ, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN KAÇ MİLYON EURO GELİR ELDE ETTİ?

15 milyon 640 bin Euro ayakbastı ücretiyle Şampiyonlar Ligi'ne başlayan Beşiktaş, 10 milyon 233 bin Euro da katsayı bonusu elde etti. Grup aşamasında para ödüllerini rakiplerine kaptıran Siyah Beyazlılar, toplam 25 milyon 873 bin Euro kasasına koydu. UEFA, sezon sonunda naklen yayın ve pazarlama gelirlerini de hesaplayarak kulüplere ödemeler yapacak. Kara Kartal'ın toplam gelirinin sezon sonunda 30 milyon Euro'ya yakın bir ücret olması bekleniyor.

Başakşehir, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'ni 24 milyon Euro gelirle kapatmıştı.