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Spor

Beşiktaş şampiyonluk maçına hazır

Süper Lig'in 42. ve son haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA14 Mayıs 2021 Cuma 15:26 - Güncelleme: 14 Mayıs 2021 Cuma 15:26
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idman, 1,5 saate yakın sürdü.

İdman, ısınma koşuları ve açma-germe çalışmalarıyla başladı. Pas organizasyonları ve taktik programla süren antrenman, tam sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, saat 16.00'da özel uçakla İzmir'e gidecek.

Beşiktaş, Süper Lig'in son haftasında yarın saat 20.30'da Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Maçı, hakem Fırat Aydınus yönetecek.

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