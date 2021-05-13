İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mayıs 2021 Perşembe / 1 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4979
  • EURO
    10,2832
  • ALTIN
    497.463
  • BIST100
    1441.33
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş şampiyonluk maçına hazırlanıyor
Spor

Beşiktaş şampiyonluk maçına hazırlanıyor

Lider Beşiktaş, Süper Lig'in son haftasında Göztepe ile oynayacağı şampiyonluk maçının hazırlıklarına başladı.

DHA13 Mayıs 2021 Perşembe 15:58 - Güncelleme: 13 Mayıs 2021 Perşembe 15:58
ABONE OL

Beşiktaş, Süper Lig'in son haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı çalışmayla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleşen antrenman 1.5 saate yakın sürdü.

Antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı.

Çalışma, gruplar halinde oynanan ayak tenisi sonrası gerçekleştirilen kondisyon koşuları ile sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 12.00'de yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve saat 16.00'da özel bir uçakla İzmir'e giderek kampa girecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.