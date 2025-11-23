Beşiktaş, Samsunspor karşısında 4 maçtır kazanamıyor!

Süper Lig'de Beşiktaş, evinde Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Siyah beyazlıların bu sonuçla beraber rakibine karşı galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Kırmızı-beyazlı rakibi karşısında son galibiyetini 1 Şubat 2006 tarihinde 3-0'la alan Beşiktaş daha sonra rakibini konuk ettiği 4 karşılaşmada da üstünlük kuramadı. Taraflar arasında bu süreçte 3 müsabaka beraberlikle sona ererken, Samsunspor 1 galibiyet elde etti.

2011-2012 sezonunda Samsunspor'un 1-0'lık galibiyetiyle başlayan kırmızı-beyazlıların yenilmezlik serisinde 2023-2024 sezonundaki maç 1-1, geçen sezonki müsabaka ise golsüz sona ermişti. Samsunspor bu akşam 1-1 sona eren maçta da rakibine yenilmeyerek Beşiktaş'ın galibiyet sevincine bir kez daha izin vermedi.