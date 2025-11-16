İSTANBUL 18°C / 12°C
  Beşiktaş, Samsunspor maçına hazırlanıyor
Spor

Beşiktaş, Samsunspor maçına hazırlanıyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Beşiktaş, Samsunspor maçına hazırlanıyor
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Pazar günü Samsunspor ile sahasında karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına günün ilk çalışmasıyla devam etti.

Kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde, salonda yapılan antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Siyah-beyazlı oyuncular, idmanda gruplar halinde kuvvet, koordinasyon ve esneklik çalıştı. Portekizli futbolcu Rafa Silva, antrenmanda yer almadı.

Beşiktaş, Samsunspor karşılaşmasının hazırlıklarını günün ikinci çalışmasıyla akşam sürdürecek.

