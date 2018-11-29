Beşiktaş Sarpsborg karşısında 215. maçına çıkıyor! İşte muhtemel 11'ler

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu beşinci hafta mücadelesinde deplasmanda Norveç ekibi Sarpsborg ile karşılaşacak.

Sarpsborg Stadı'ndaki maç TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi Avusturya Futbol Federasyonundan Harald Lechner yönetecek. Lechner'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch yapacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yaynlanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları almakta zorlanan siyah-beyazlılar, 4 maçta topladığı 4 puanla grubun son sırasında yer alırken, 5 puanlı Sarpsborg ikinci basamakta bulunuyor. Norveç ekibiyle oynadığı ilk maçı 3-1 kazanan Beşiktaş, Sarpsborg'u yine yenip tur iddiasını sürdürmek istiyor. Maçı kaybetmesi halinde siyah-beyazlıların tur şansı kalmayacak.

- Eksikler düşündürüyor

Beşiktaş'ta Sarpsborg maçı öncesinde eksik oyuncuların fazlalığı teknik direktör Şenol Güneş'i düşündürüyor.

Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Pepe, Gary Medel, Gökhan Töre, Ryan Babel, Enzo Roco ve Gökhan Gönül dün yapılan antrenmana katılmadı. Bu futbolcuların durumu yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak.

Beşiktaş'ta ayrıca UEFA kadrosunda yer almayan Atiba Hutchinson ve Güven Yalçın'ın yanı sıra kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan da Norveç'te yer almayacak.

Öte yandan, oynayıp oynamayacağı netlik kazanmayan Gary Medel, iki sarı kartla ceza sınırında bulunuyor.

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 215. maçına çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi I Grubu beşinci hafta maçında Norveç ekibi Sarpsborg'a konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 215. mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 214 maçta rakiplerine 82 kez üstünlük kurdu. 86 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 285 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 305 gol gördü.

MUHTEMEL 11'LER

Sarpsborg: Vasyutin - Horn - Thomassen - Halvorsen - Nielsen - Vetti - Tveita - Askar - Tamm - Muhammed - Mortensen

Beşiktaş: Karius - Necip - Fatih - Vida - Caner - Dorukhan - Oğuzhan - Ljajic - Lens - Mustafa - Larin